Non dovete aiutare l’Ice in consiglio comunale arriva Batman

Durante il consiglio comunale di questa mattina, un intervento inaspettato ha attirato l’attenzione di tutti. Un uomo vestito da Batman è salito sul podio, annunciando di essere disgustato e chiedendo ai presenti di non aiutare l’Ice. Ha insistito affinché si chiarisca che nessuna risorsa della città verrà destinata a questa organizzazione e che non ci sarà nessuna collaborazione. La sala è rimasta senza parole davanti a questa protesta insolita.

(Adnkronos) – "Sono disgustato. Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'Ice. Dovete garantire che non ci sarà nessuna collaborazione". Davanti al City Council di Santa Clara, in California, si presenta Batman. E alza la voce nei confronti delle autorità cittadine. Un uomo, vestito con il costume del supereroe DC Comics, prende la parola.

