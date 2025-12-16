Catania armi e munizioni nascoste in un casolare abbandonato | scatta il sequestro

Durante un'operazione di controllo a Catania, le forze dell'ordine hanno scoperto armi e munizioni nascoste in un casolare abbandonato nel quartiere Monte Pò. Il sequestro è il risultato di un’attività volta a contrastare il traffico illecito e la criminalità nell'area metropolitana.

