Meloni a Niscemi | collaborazione senza polemiche per risposte rapide ai territori

La premier Meloni è arrivata a Niscemi per incontrare i rappresentanti locali. Ha ribadito l’importanza di lavorare insieme senza polemiche, puntando a risposte rapide per le zone colpite dal maltempo. La visita si inserisce in un quadro di collaborazione più stretto tra governo e territorio.

L'emergenza maltempo e il lavoro di squadra. Per affrontare l'emergenza maltempo e garantire risposte rapide ed efficaci ai territori colpiti, è necessario un impegno condiviso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che non può essere un'azione isolata: non basta il governo da solo, né il singolo ministro o il presidente della Regione. Serve invece una filiera istituzionale compatta, capace di lavorare insieme con responsabilità e spirito costruttivo. Secondo la premier, l'obiettivo comune deve essere quello di mettere da parte le polemiche e concentrarsi su ciò che conta davvero: dare risposte concrete ai cittadini, che in momenti di difficoltà chiedono presenza, rapidità ed efficacia da parte delle istituzioni.

Una frana si è abbattuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ha fatto chiudere tre scuole.

