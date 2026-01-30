Appiano Gentile Inter | Chivu mette la Cremonese nel mirino

Questa mattina ad Appiano Gentile l’Inter si prepara alla prossima partita. Chivu ha già messo la Cremonese nel mirino, mentre i giocatori infortunati cercano di recuperare in vista della sfida. I tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti sulla formazione e le condizioni dei loro beniamini.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Chivu mette la Cremonese nel mirino. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Approfondimenti su Appiano Gentile

Chivu si reca ad Appiano Gentile in vista della sfida tra Inter e Liverpool, per approfondire un aspetto chiave che potrebbe influenzare l'esito della partita.

Aggiornamenti sulla rosa dell’Inter ad Appiano Gentile: ultime notizie su formazione, infortuni, tempi di recupero e situazioni disciplinari.

Ultime notizie su Appiano Gentile

Argomenti discussi: Inter, Chivu regala due giorni di riposo. A Dortmund almeno 4 novità rispetto al Pisa; Buone notizie dall'infermeria: Chivu sorride, le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Dumfries; Cristian Chivu Gives Inter Milan Two Days Off To Recover Ahead Of Crucial Champions League Clash With Borussia Dortmund; Borussia Dortmund-Inter, quando parla Chivu? Conferenza e vigilia, gli orari.

Inter, Chivu può sorridere: un top torna ad allenarsiBuone notizie per l’Inter in un momento delicato della stagione: Denzel Dumfries, operato alla caviglia sinistra a dicembre, sta recuperando più velocemente del previsto. Inizialmente atteso a metà ma ... spaziointer.it

Chivu: Arsenal tra le più forti. Lautaro in allenamento…Giornata di vigilia ad Appiano Gentile in vista dell’appuntamento di Champions League di domani sera tra Inter-Arsenal. Dopo l’allenamento aperto ai media questa mattina, è il momento della conferenza ... passioneinter.com

