Appiano Gentile Inter | Chivu mette la Cremonese nel mirino

30 gen 2026

Questa mattina ad Appiano Gentile l’Inter si prepara alla prossima partita. Chivu ha già messo la Cremonese nel mirino, mentre i giocatori infortunati cercano di recuperare in vista della sfida. I tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti sulla formazione e le condizioni dei loro beniamini.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra

Inter Liverpool, Chivu corre ad Appiano Gentile per capire questa cosa

Chivu si reca ad Appiano Gentile in vista della sfida tra Inter e Liverpool, per approfondire un aspetto chiave che potrebbe influenzare l'esito della partita.

Appiano Gentile Inter: le ultimissime sulla rosa nerazzurra a disposizione di Chivu

Aggiornamenti sulla rosa dell’Inter ad Appiano Gentile: ultime notizie su formazione, infortuni, tempi di recupero e situazioni disciplinari.

Argomenti discussi: Inter, Chivu regala due giorni di riposo. A Dortmund almeno 4 novità rispetto al Pisa; Buone notizie dall'infermeria: Chivu sorride, le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Dumfries; Cristian Chivu Gives Inter Milan Two Days Off To Recover Ahead Of Crucial Champions League Clash With Borussia Dortmund; Borussia Dortmund-Inter, quando parla Chivu? Conferenza e vigilia, gli orari.

appiano gentile inter chivuInter, Chivu può sorridere: un top torna ad allenarsiBuone notizie per l’Inter in un momento delicato della stagione: Denzel Dumfries, operato alla caviglia sinistra a dicembre, sta recuperando più velocemente del previsto. Inizialmente atteso a metà ma ... spaziointer.it

Chivu: Arsenal tra le più forti. Lautaro in allenamento…Giornata di vigilia ad Appiano Gentile in vista dell’appuntamento di Champions League di domani sera tra Inter-Arsenal. Dopo l’allenamento aperto ai media questa mattina, è il momento della conferenza ... passioneinter.com

