Appiano Gentile Inter | le ultimissime sulla rosa nerazzurra a disposizione di Chivu

Aggiornamenti sulla rosa dell’Inter ad Appiano Gentile: ultime notizie su formazione, infortuni, tempi di recupero e situazioni disciplinari. Chivu e lo staff nerazzurro monitorano attentamente la condizione dei giocatori in vista del prossimo impegno, fornendo informazioni aggiornate sulla disponibilità della rosa e le eventuali assenze. Ecco le novità principali provenienti dalla sede nerazzurra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo dopo l'importante vittoria contro il Pisa. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter.

