Inter Liverpool Chivu corre ad Appiano Gentile per capire questa cosa

Chivu si reca ad Appiano Gentile in vista della sfida tra Inter e Liverpool, per approfondire un aspetto chiave che potrebbe influenzare l'esito della partita. L'attenzione dell'allenatore e del team sarà rivolta a questa questione strategica, determinante per la prestazione di questa sera.

Cresce l'attesa per l'importantissimo match di UEFA Champions League tra l'Inter e il Liverpool, ma le scelte di formazione dell'allenatore Cristian Chivu sono ancora appese a un delicato interrogativo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c'è un tassello fondamentale attorno al quale ruotano gran parte dei piani tattici per la sfida di questa sera a San Siro contro i Reds. L'attesa di Chivu ad Appiano Gentile. Il tecnico rumeno è atteso di consueto molto presto al BPER Training Centre di Appiano Gentile, pronto ad accogliere i suoi ragazzi e a vivere con loro le ore che separano i nerazzurri dal calcio d'inizio.

