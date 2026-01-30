Appello per la strage di Corinaldo la sentenza di primo grado ritenuta illegittima e ingiusta | la Procura chiede pene di giustizia

La Procura ha chiesto di rifare tutto il processo d’appello sulla strage di Corinaldo, definendo la sentenza di primo grado “illegittima e ingiusta”. Chiede pene di giustizia e la revisione completa della sentenza, anche perché molte vittime sono state travolte dall’incidente nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2018, quando cinque minorenni e una donna di 39 anni hanno perso la vita. La richiesta arriva dopo anni di attesa e polemiche sulla gestione di quella tragedia.

ANCONA – La Procura ha chiesto pene di giustizia e la riforma integrale della sentenza di primo grado, definita “illegittima e ingiusta”, nel processo d’Appello per la strage di Corinaldo, dove nella notte dell’8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una donna di 39 anni mentre si trovavano nella discoteca Lanterna Azzurra. Nel locale una banda dedita a furti e rapine di collanine d'oro spruzzò una sostanza urticante che causò una fuga di massa verso l'unica uscita d'emergenza aperta e dove le vittime persero la vita per schiacciamento. Il processo che è arrivato in Corte di Appello di Ancona è quello che riguarda le questioni sulla sicurezza del locale e sui permessi rilasciati dalla commissione di pubblico spettacolo per l'apertura della discoteca.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Corinaldo Strage Appello per la strage di Corinaldo, la Procura chiede pene di giustizia: la sentenza di primo grado è ritenuta “illegittima e ingiusta” La Procura di Ancona ha chiesto di rifare tutto il processo di primo grado sulla tragedia di Corinaldo. Processo d'appello omicidio Crox, il procuratore chiede la conferma della sentenza di primo grado La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Corinaldo Strage Argomenti discussi: Strage di Corinaldo, Procura chiede condanna per tutti i reati contestati; Strage, il 27 marzo l'appello di Toffaloni contro la condanna a 30 anni; Processo bis per la strage di Corinaldo, oggi la requisitoria del pubblico ministero; Strage Brescia: appello fissato al 27 marzo per Toffaloni, condannato a 30 anni in primo grado. Strage di Corinaldo, Procura 'condanne per tutti i reati contestati'La Procura ha chiesto condanne a pene di giustizia per tutti i reati contestati e una riforma integrale della sentenza di primo grado perché ritenuta illegittima e ingiusta sul processo di Appello ... ansa.it Strage di Corinaldo, i pm in appello chiedono di cancellare le assoluzioniAGI - Ribaltare le assoluzioni ottenute in primo grado, illegittime e profondamente ingiusta e condannare i nove imputati a pene di giustizia: è stata la richiesta formulata dai pm Paolo Gubinelli ... msn.com Strage discoteca di Corinaldo 'noi abbandonati, per Crans-Montana lo Stato c'è'. L'appello dei parenti alla vigilia del processo d'Appello, 'non dimenticateci' #ANSA x.com Ancora non si riesce a capire la strage che sta accadendo sull' Ardeatina !!! #appello #appellourgente - facebook.com facebook

