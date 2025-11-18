Madalina Ghenea al Monte-Carlo Film Festival | Ezio dona incubatrici negli ospedali italiani insieme vogliamo portare incubatrice anche in Romania – Intervista
Alla 22a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e presieduto da Ezio Greggio, e che si è tenuto nei giorni scorsi a Monte-Carlo, incontriamo la bellissima Madalina Ghenea, modella e attrice internazionale da sempre impegnata in progetti per il sociale nel suo Paese, la Romania. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la Ghenea: ecco cosa ci ha raccontato la bellissima attrice. Intervista a Madalina Ghenea al Monte Carlo Film Festival. Madalina Ghenea, benvenuta al Monte-Carlo Film Festival, come sta andando questa edizione? Io sono appena arrivata, quindi sto solo scoprendo in questo momento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
"MadalinaGhenea" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Madalina Ghenea, l'inferno dello stalking raccontato dall'ex Leonardo Maria Del Vecchio - facebook.com Vai su Facebook
Madalina Ghenea con una collana Damiani - Carlo Film Festival ci racconta il progetto solidale che vuole realizzare insieme a Ezio Greggio ... Riporta superguidatv.it
AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI/ Ospiti 23 gennaio: Carlo Conti svela il premio finale - <p class="description">Affari Tuoi Viva gli Sposi, diretta 23 gennaio: i pacchi e il Dottore mettono alla prova una nuova coppia di fidanzati. Come scrive ilsussidiario.net
L’amore al tempo dei social: il tackle Madalina Ghenea su Zaniolo - Ora, però, il clamore mediatico della storia (e di quella collaterale che riguarda l’ex fidanzata del calciatore della Roma), ha portato a un ... Secondo giornalettismo.com