Madalina Ghenea al Monte-Carlo Film Festival | Ezio dona incubatrici negli ospedali italiani insieme vogliamo portare incubatrice anche in Romania – Intervista

Alla 22a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e presieduto da Ezio Greggio, e che si è tenuto nei giorni scorsi a Monte-Carlo, incontriamo la bellissima Madalina Ghenea, modella e attrice internazionale da sempre impegnata in progetti per il sociale nel suo Paese, la Romania. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la Ghenea: ecco cosa ci ha raccontato la bellissima attrice. Intervista a Madalina Ghenea al Monte Carlo Film Festival. Madalina Ghenea, benvenuta al Monte-Carlo Film Festival, come sta andando questa edizione? Io sono appena arrivata, quindi sto solo scoprendo in questo momento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

