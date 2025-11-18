Madalina Ghenea al Monte-Carlo Film Festival | Ezio dona incubatrici negli ospedali italiani insieme vogliamo portare incubatrice anche in Romania – Intervista

Superguidatv.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla 22a edizione del  Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e presieduto da Ezio Greggio, e che si è tenuto nei giorni scorsi a Monte-Carlo, incontriamo la bellissima  Madalina Ghenea, modella e attrice internazionale da sempre impegnata in progetti per il sociale nel suo Paese, la Romania. Noi di SuperGuidaTv  abbiamo intervistato la Ghenea: ecco cosa ci ha raccontato la bellissima attrice. Intervista a Madalina Ghenea al Monte Carlo Film Festival. Madalina Ghenea, benvenuta al Monte-Carlo Film Festival, come sta andando questa edizione? Io sono appena arrivata, quindi sto solo scoprendo in questo momento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

madalina ghenea al monte carlo film festival ezio dona incubatrici negli ospedali italiani insieme vogliamo portare incubatrice anche in romania 8211 intervista

© Superguidatv.it - Madalina Ghenea al Monte-Carlo Film Festival: “Ezio dona incubatrici negli ospedali italiani, insieme vogliamo portare incubatrice anche in Romania” – Intervista

Altre letture consigliate

madalina ghenea monte carloMadalina Ghenea con una collana Damiani - Carlo Film Festival ci racconta il progetto solidale che vuole realizzare insieme a Ezio Greggio ... Riporta superguidatv.it

AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI/ Ospiti 23 gennaio: Carlo Conti svela il premio finale - <p class="description">Affari Tuoi Viva gli Sposi, diretta 23 gennaio: i pacchi e il Dottore mettono alla prova una nuova coppia di fidanzati. Come scrive ilsussidiario.net

L’amore al tempo dei social: il tackle Madalina Ghenea su Zaniolo - Ora, però, il clamore mediatico della storia (e di quella collaterale che riguarda l’ex fidanzata del calciatore della Roma), ha portato a un ... Secondo giornalettismo.com

Cerca Video su questo argomento: Madalina Ghenea Monte Carlo