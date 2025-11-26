L' imam espulso la sinistra e la rete sospetta FdI | Vogliamo vederci chiaro

L'imam di Torino Mohamed Shahin, della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, ha ricevuto il decreto di espulsione, firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per motivi di sicurezza nazionale. Ora si trova in un Cpr a Caltanissetta, ma ha comunque tentato l'ultima carta, facendo richiesta di asilo. Un caso, quello dell'imam, sollevato da Il Tempo. Il questore spiega che "servendosi del suo ruolo di rilievo in ambienti dell'Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l'ordinamento italiano", Shahin "è messaggero di un'ideologia fondamentalista e antisemita e si è reso responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, attuale e grave perla sicurezza dello Stato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

