Blitz al San Raffaele dei carabinieri del Nas L' ospedale | La sicurezza dei pazienti non

I carabinieri del Nas e il personale di Ats stanno effettuando un’ispezione al terzo piano del padiglione Iceberg dell’ospedale San Raffaele di Milano, senza ulteriori dettagli ufficiali. L’intervento riguarda verifiche sulla sicurezza e il rispetto delle norme all’interno della struttura sanitaria.

AGI - I carabinieri del Nas e personale di Ats si trovano al terzo piano del padiglione Iceberg dell'ospedale San Raffaele di Milano per svolgere accertamenti. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. Le verifiche nell'ambito del procedimento avviato da Ats Milano nei giorni scorsi sono relative in particolare a quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre scorso quando, secondo quanto emerso da testimonianze e mail interne, gli infermieri di una cooperativa esterna avrebbero commesso degli errori mettendo "ad elevatissimo rischio i pazienti". L'amministratore dell'ospedale, "evento singolo prontamente gestito".

Caos al San Raffaele, prima visita dei carabinieri del Nas - Dopo il caos del ponte di Sant'Ambrogio, che ha portato alle dimissioni dell'amministratore unico Francesco Galli, e in attesa che la denuncia ... Da ansa.it