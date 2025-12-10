Blitz al San Raffaele dei carabinieri del Nas

Nella mattinata di oggi, i carabinieri del Nas e il personale di Ats hanno effettuato un intervento presso il terzo piano del padiglione Iceberg dell'ospedale San Raffaele di Milano, in corso di accertamenti. L'operazione si inserisce in un’attività di controlli e verifiche in ambito sanitario.

I carabinieri del Nas e personale di Ats si trovano al terzo piano del padiglione Iceberg dell'ospedale San Raffaele di Milano per svolgere accertamenti. Le verifiche nell'ambito del procedimento avviato da Ats Milano nei giorni scorsi sono relative in particolare a quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre scorso quando, secondo quanto emerso da testimonianze e mail interne, gli infermieri di una cooperativa esterna avrebbero commesso degli errori mettendo "ad elevatissimo rischio i pazienti".

