Salerno anziana truffata con la tecnica del finto nipote consegna 30mila euro
Trentamila euro, i risparmi di una vita, consegnati in una busta a un giovane per strada. Così un'anziana di Maiori, in provincia di Salerno, è caduta nella trappola della truffa telefonica del finto nipote. Un uomo e una donna sono stati incastrati da questo video, che ha documentato la consegna del denaro: sono stati arrestati e posti ai domiciliari. La vittima ha ricevuto una telefonata da un sedicente parente che, con tono concitato, chiedeva denaro per il pagamento di una multa. Pochi minuti dopo, un complice si è presentato sotto casa per ritirare la somma. Nel filmato diffuso dai carabinieri si vede l'anziana camminare per strada con una voluminosa busta di carta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Due persone sono state fermate a Fratte dai #carabinieri di #salerno dopo aver rubato la borsa ad un’anziana. I due, residenti a Pastena, avevano poco prima messo a segno altri furti nel quartiere orientale di città. Per il modus operandi non si esclude che sia - facebook.com Vai su Facebook
Maiori, anziana truffata con il “finto nipote”: due persone ai domiciliari per una frode da 30mila euro - I due sono accusati di aver messo in atto una truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Maiori, riuscendo a sottrarle circa 30. Come scrive agro24.it
Futani, truffata un’anziana di 80 anni: si finge il nipote e le porta via soldi e gioielli - Vittima una donna di 80 anni, raggirata da un malvivente che, fingendosi il nipote in ... Segnala msn.com
Salerno, anziana truffata in trasferta: finti carabinieri rubano denaro e gioielli in oro - Si fingono appartenenti dell'Arma, riuscendo a trarre in inganno la vittima e a portarle via diversi gioielli in oro. Scrive ilmattino.it