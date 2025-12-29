Una voce fuori dal coro L’ultimo prete-operaio sempre al fianco dei deboli

Una figura unica nel suo genere, il sacerdote-operaio ha dedicato la vita al servizio dei più deboli. Con oltre 85 anni di vita, ha trascorso più tempo tra i lavoratori e le officine che in chiesa, incarnando un impegno concreto e silenzioso. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e solidarietà, mantenendo saldo il rapporto tra fede e impegno sociale.

Nel corso della sua lunga vita (aveva compiuto 85 anni lo scorso luglio) ha probabilmente indossato più a lungo la tuta sporca da operaio che non la tonaca sacerdotale. Senza per questo perdere però la sua incrollabile fede. Con la scomparsa ieri mattina di don Luigi Sonnenfeld – nato a Lucca, vissuto prevalentemente a Viareggio, in Darsena – se ne va l’ultimo dei preti operai. Un simbolo per la città, soprattutto per il quartiere del porto che da sempre ha avuto in lui un punto di riferimento, la bussola che ogni marinaio seguiva. A Viareggio don Luigi Sonnenfeld era arrivato giovanissimo appena indossato gli abiti talari. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: “Non ci posso credere, oltre 300mila euro al mese”: Giordano è una furia in diretta a Fuori dal coro Leggi anche: A "Fuori dal coro" su Rete 4 la "fabbrica dei clandestini" di Pescara [VIDEO] Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Governo Sánchez, una voce fuori dal coro in un’Europa che inasprisce la lotta alla pressione dei migranti - Madrid sempre più isolata in Europa per l’opposizione all’approccio più restrittivo sulla gestione dei flussi migratori promosso dall’Ue. quotidiano.net Pupo fuori dal coro: «A Pippo Baudo stavo antipatico e non gli piaceva il mio nome d'arte. Per lui negli anni '80 ero già finito» - Nella corsa all'elogio di Pippo Baudo, morto sabato 16 agosto a 89 anni, arriva una voce fuori dal coro. corriere.it La voce di un’autista fuori dal coro: "Con Seta mai avuto un problema" - È una voce "fuori dal coro" quella di un’autista Seta che, in una lunga lettera, racconta la sua esperienza (e chiede ... ilrestodelcarlino.it Voce fuori campo STREET ANGEL DJ diretta da hollywood - Los Angeles - California Salento.. I nuovi attori di Game Show Puglia Info cast nuovo film 347 097 0979 Lievito Madre Il Cervellone #risate #comeinunfilm #divertimento #puglia #salent - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.