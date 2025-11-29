Fuori dal Coro l' inviata Costanza Tosi presa in ostaggio in una macelleria halal
Terrore e violenza. Mercoledì 26 novembre, l’inviata di Fuori dal Coro - il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 - Costanza Tosi è stata sequestrata all’interno di una macelleria halal di Roubaix, nel nord della Francia. La giornalista si trovava nella cittadina - dove la presenza della comunità musulmana è particolarmente significativa - per realizzare un servizio sulla diffusione delle carni halal. Durante una tappa in uno dei negozi del centro, il suo lavoro giornalistico ha suscitato una reazione violenta da parte di alcuni uomini, che le hanno strappato il telefono e l’hanno trattenuta per circa un’ora prima di permetterle di andarsene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
