Fuori dal Coro l' inviata Costanza Tosi presa in ostaggio in una macelleria halal

Liberoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terrore e violenza. Mercoledì 26 novembre, l’inviata di Fuori dal Coro - il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 - Costanza Tosi è stata sequestrata all’interno di una macelleria halal di Roubaix, nel nord della Francia. La giornalista si trovava nella cittadina - dove la presenza della comunità musulmana è particolarmente significativa - per realizzare un servizio sulla diffusione delle carni halal. Durante una tappa in uno dei negozi del centro, il suo lavoro giornalistico ha suscitato una reazione violenta da parte di alcuni uomini, che le hanno strappato il telefono e l’hanno trattenuta per circa un’ora prima di permetterle di andarsene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

fuori dal coro l inviata costanza tosi presa in ostaggio in una macelleria halal

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, l'inviata Costanza Tosi presa in ostaggio in una macelleria halal

Altri contenuti sullo stesso argomento

fuori coro inviata costanzaCostanza Tosi di Fuori dal Coro aggredita in Francia durante servizio su carne halal/ “Mi hanno sequestrata” - Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro aggredita in Francia mentre realizzava servizio su carne halal: "Sequestrata". Segnala ilsussidiario.net

fuori coro inviata costanzaMEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO” – 30/11: «GIORNALISTA AGGREDITA IN FRANCIA, TOSI TRATTENUTA IN MACELLERIA HALAL, INTERVIENE GIORDANO» (VEDI-SEGUI ... - Una volta fatto il proprio ingresso all’interno di una di queste macellerie, la giornalista ha provato a intervistarne i proprietari che, alle sue domande ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

“Put***a di me**a”: il Commissario del governo insulta la giornalista Costanza Tosi a Fuori dal Coro. Floridia (M5S): “Dimissioni immediate” - "Put***a di me**a": così il Commissario del governo ha apostrofato Costanza Tosi che indagava sui fondi PNRR inutilizzati ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuori Coro Inviata Costanza