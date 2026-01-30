Antonio Giordano eletto segretario nazionale del sindacato Amus Aeronautica

Questa mattina a Roma, Antonio Giordano è stato eletto nuovo segretario nazionale del sindacato Amus Aeronautica. La decisione è arrivata durante l’assemblea che si è svolta martedì 27 gennaio nella sede centrale dell’associazione. Giordano prende il posto di chi ha guidato il sindacato finora e si prepara a rappresentare i militari del settore aeronautico.

Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede nazionale di Amus Aeronautica a Roma, l'elezione della nuova Segreteria nazionale dell'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari (APCSM). Nel corso dei lavori è stato rieletto segretario nazionale Antonio Giordano molto attivo nella comunità militare casertana, già componente della segreteria nazionale uscente dell'associazione. "Occorre avviare da subito il lavoro sul Tavolo contrattuale 2025-2027, aperto nei giorni scorsi - ha aggiunto -. La tutela del personale e il benessere dei colleghi saranno le priorità del nuovo mandato".

