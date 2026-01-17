Zambaldi nominato direttore generale

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana ha recentemente confermato Walter Zambaldi come nuovo direttore generale. Questa nomina rappresenta un passo importante per il sistema teatrale fiorentino, in un contesto di sfide e opportunità. Zambaldi, con la sua esperienza, guiderà l’istituzione verso nuovi obiettivi strategici, contribuendo alla crescita e alla stabilità della realtà culturale locale.

Una nomina strategica, in un momento delicato per il sistema teatrale fiorentino. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana, riunitosi ieri pomeriggio, ha deliberato l'affidamento dell'incarico di direttore generale a Walter Zambaldi. Lo comunica Palazzo Vecchio in una nota ufficiale, sottolineando come la collaborazione con il nuovo direttore partirà fin da subito in forma part-time per poi entrare a pieno regime dal prossimo 1° aprile. Bolzanino, classe 1975, Zambaldi è stato dal 2015 alla guida dello Stabile di Bolzano, realtà che sotto la sua direzione ha vissuto una stagione di grande rilancio, con numeri record in termini di abbonamenti e presenze in sala.

