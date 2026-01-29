Conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione Furgiuele | Non mi piego alla sinistra

La Camera ha ospitato una conferenza sulla remigrazione organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. L’evento, previsto per il 30 gennaio, servirà a raccogliere firme per una proposta di legge e ha visto tra i relatori anche esponenti di CasaPound. Furgiuele ha risposto alle critiche del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ribadendo di non voler cedere alle pressioni della sinistra.

Domenico Furgiuele, ovvero il deputato leghista che ha organizzato per il 30 gennaio la conferenza stampa a Montecitorio che servirà come lancio della raccolta firme per la proposta di legge sulla remigrazione e che vede esponenti di CasaPound tra i relatori, ha replicato al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Quest'ultimo aveva definito «inopportuna» l'iniziativa, appellandosi «alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni» e auspicando un ripensamento da parte di Furgiuele, dato che «la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti».

