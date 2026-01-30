anni complessi serve cambiare per invertire i trend negativi

Il 2025 si chiude con un bilancio difficile per l’economia dell’Emilia-Romagna. Annalisa Sassi, presidente di Confindustria regionale, dice che quest’anno non si è riusciti a cambiare rotta. Il trend negativo, che dura ormai da diversi trimestri, resta ancora difficile da invertire. Un anno complicato, che richiede azioni concrete per uscire dalla crisi.

ANNALISA Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, può tracciare un bilancio dell’anno da poco concluso? "Il 2025 è stato un anno complesso per l’economia emiliano-romagnola e in generale del Paese: non siamo riusciti a invertire il trend negativo che registriamo ormai da diversi trimestri". In tutti i settori? "C’è una forte eterogeneità nel sistema industriale, sia per quanto riguarda le performance dei comparti sia per imprese di dimensioni diverse. Abbiamo grandi aziende che vanno bene, piccole e medie in difficoltà, settori in sofferenza come il tessile-abbigliamento, l’automotive, la subfornitura meccanica, e altri con una situazione più incoraggiante come farmaceutica, alimentare e packaging". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

