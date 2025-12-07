Allegri presenta Torino-Milan | Domani partita dura bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni

In conferenza stampa prima di Torino-Milan, l'allenatore Massimiliano Allegri ha presentato la prossima sfida dei rossoneri in Serie A, ribadendo l'importanza di invertire il trend negativo degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri: “Torino? Non è un derby”. SOS bomber: “Higuain l’unico avuto”. E Pulisic è in dubbio, ecco perché - Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan in vista della sfida contro i granata, battutti tante volte con la Juve: "Invertire trend in rossonero. Da tuttosport.com

Torino-Milan, non c’è pace per Pulisic: l’annuncio di Allegri spiazza - Il Milan si prepara alla trasferta di Serie A contro il Torino, in un momento delicato della stagione. Secondo spaziomilan.it

Milan, Allegri: «Pulisic ha avuto un attacco di febbre. Vediamo se giocherà» - «Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno». Lo riporta msn.com