Modena cambia il finale Col Monza trend da invertire

Modena si prepara a chiudere l’anno con determinazione, sperando di invertire il trend negativo. Dopo un’ultima partita che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, i tifosi attendono un riscatto nel prossimo impegno. La squadra è consapevole dell’importanza di una vittoria per chiudere il 2023 in modo positivo e riprendere fiducia in vista delle sfide future.

C'è voglia di finire bene l'anno. Soprattutto dopo che l'ultima gara giocata farà passare un Natale, sportivamente parlando, un po' amaro. Il Venezia ha meritato il successo, per carità, e per la prima volta quest'anno il Modena non può attaccarsi ad una prestazione, come nella tre precedenti sconfitte, che aveva giustificato in qualche maniera l'iniquità di un ko. Il giorno di Santo Stefano, per un boxing day che riguarderà solo i canarini (tutte le altre gare della serie cadetta andranno in scena sabato 27), scenderà al Braglia un'altra corazzata come il Monza dell'ex Paolo Bianco, che si metterà di traverso su quella voglia di salutare al meglio quel 2025 di cui si diceva all'inizio.

Modena, Gerli: "Finalmente è arrivata la vittoria! Pronti per Venezia e Monza" - Fabio Gerli, centrocampista e capitano del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club canarino dopo la vittoria ottenuta. tuttomercatoweb.com

Il Modena cala tris e torna sul trono della Serie B. Il Monza resta al secondo posto - Il Modena si riprende con autorità la vetta della Serie B, tornando al successo con un netto 3- corrieredellosport.it

