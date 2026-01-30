Anna Safroncik torna a parlare della sua vita e del suo ruolo in

“Tutto bene, grazie. Veramente tutto bene. E lei?”. A volte le parole più semplici rivelano molto più di quanto sembri. L’attrice Anna Safroncik apre così la nostra conversazione, con quella naturalezza che spiazza, soprattutto se arriva da chi si trova alla vigilia di un debutto importante, come quello di Colpa dei sensi, la nuova serie che la vede protagonista su Canale 5 dal 30 gennaio. Nessuna tensione costruita, nessuna posa da star: solo una donna che ha imparato a stare nel proprio tempo, anche quando è fatto di attese, di conti alla rovescia, di promesse che non si sa se verranno mantenute. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Safroncik, protagonista di Colpa dei Sensi con Gabriel Garko: “Libera e felice, sempre cercato la verità”

Venerdì 30 gennaio debutta su Canale5 “Colpa dei sensi”, la nuova miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

