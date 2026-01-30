Anm chiusa per imbarazzo fino al referendum

Questa mattina l’Anm ha deciso di chiudere temporaneamente le attività, in segno di imbarazzo. La riunione prevista per il 7 febbraio è stata annullata, dopo che due magistrati hanno accusato l’Associazione di voler evitare di discutere di un post pubblicato dal segretario Maruotti. Nel messaggio, Maruotti aveva paragonato gli scontri di Minneapolis alla riforma Nordio, scatenando polemiche interne.

Annullata la riunione del 7 febbraio del Comitato direttivo, due magistrati accusano: è per non parlare del post del segretario Maruotti che accostava gli scontri di Minneapolis alla riforma Nordio. E il Csm si muove da casta e nomina un consulente per le pensioni. E monta la polemica anche per la decisione del Csm di assicurare a tutti i magistrati d'Italia un consulente pensionistico gratuito dopo un acceso dibattito e un voto combattutissimo. Il vicepresidente Fabio Pinelli, che con la sua preferenza ha sbloccato l'impasse, ha garantito che ciò sia avvenuto con la benedizione nientepopodimeno che del presidente Sergio Mattarella.

