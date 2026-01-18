Referendum giustizia Anm contro Anm | Addio terzietà

Il referendum sulla giustizia ha acceso un dibattito interno all'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), con alcune voci critiche, come quella della giudice Natalia Ceccarelli, che denuncia una perdita di terzietà. Durante un incontro del direttivo, Ceccarelli ha espresso disappunto per le modalità adottate dall'ANM nella campagna referendaria, evidenziando tensioni e divergenze all’interno del sindacato delle toghe.

La giudice Natalia Ceccarelli, membro del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm, durante il direttivo del sindacato delle toghe si è esposta senza mezzi termini contro l'operato dell'Anm durante la campagna referendaria. "Come si fa a tornare a un confronto sereno dopo la divulgazione di quei manifesti nei quali noi, l'Associazione Nazionale Magistrati, della quale io faccio parte come minoranza, ha abdicato a un qualsivoglia approccio tecnico contenuto al merito della riforma abbracciando la politica e il modus degli imbonitori. Abbiamo abdicato al nostro ruolo tecnico, abbiamo abdicato alla nostra terzietà e siamo diventati agitatori di menti, di coscienze abdicando anche al nostro ruolo istituzionale che è quello di comporre i conflitti e non di suscitarli", ha detto la magistrata nel suo intervento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Anm contro Anm: "Addio terzietà" Leggi anche: Referendum giustizia, Anm e Cgil: la menzogna come metodo Leggi anche: Giustizia, FI: Anm sciolga comitato per No a referendum. Avs: inaccettabile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Via alla campagna per il No al Referendum costituzionale sulla giustizia; La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Referendum, l’esposto del Sì in Procura: “Sequestrare i manifesti dell’Anm, creano allarme…; Tutte le balle dell’Anm. La sfida sul referendum. L’Anm: “Basta insulti”. Attori e cantanti per il no - Il presidente Parodi replica alle minacce di querele dei favorevoli alla riforma della giustizia: “Si rispetti la libertà di espressione” ... repubblica.it

Sondaggio, trionfo del SI' alla riforma costituzionale della giustizia. Referendum del 22-23 marzo, i favorevoli sfiorano il 63% - Secondo i dati del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscop ... affaritaliani.it

Referendum sulla Giustizia, perché il Comitato del no è stato denunciato - I comitati per il Sì alla riforma della giustizia hanno denunciato il fronte del No accusandolo di una campagna “ingannevole” incentrata sui manifesti che sostengono che, con la vittoria del Sì al ... tag24.it

Referendum giustizia, Fratoianni (Avs): Voto per il no. Meloni vuole controllo magistratura

, ` : « » https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/17/referendum-giustizia-il-si-di-minniti-rompe-il-potere-delle-correnti/ - facebook.com facebook

Sondaggi Referendum giustizia, Brunetti: “Il Sì è in vantaggio ma vietato adagiarsi. Riformisti e libdem decisivi, dal No forzature ideologiche» l'intervista di @Luca_Sablone x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.