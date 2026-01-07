L’Anm pronta a spendere tutto per propagandare il No al referendum

L’Associazione nazionale magistrati si impegna attivamente nel sostenere il No al referendum, utilizzando le proprie mailing list interne per comunicazioni e scambi di opinioni tra i suoi membri. Questa attività ha suscitato diverse reazioni, evidenziando un coinvolgimento forte e condiviso all’interno dell’organizzazione. La posizione espressa dall’Anm rappresenta un esempio di come le istituzioni professionali possano influenzare il dibattito pubblico attraverso strumenti di comunicazione interna.

