L’Anm pronta a spendere tutto per propagandare il No al referendum
L’Associazione nazionale magistrati si impegna attivamente nel sostenere il No al referendum, utilizzando le proprie mailing list interne per comunicazioni e scambi di opinioni tra i suoi membri. Questa attività ha suscitato diverse reazioni, evidenziando un coinvolgimento forte e condiviso all’interno dell’organizzazione. La posizione espressa dall’Anm rappresenta un esempio di come le istituzioni professionali possano influenzare il dibattito pubblico attraverso strumenti di comunicazione interna.
Non solo la sparano grossa, ma se ne vantano pure. Le mailing list interne dell'Associazione nazionale magistrati sono un profluvio di felicitazioni reciproche: sono tutti contenti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Morvillo a Palermo, Galli a Genova, Santalucia a Roma: i volti dell'Anm per il No al referendum sulla riforma Nordio
"Al referendum voto Sì. L'Anm andrebbe sciolta". Parla Lamberto Dini
