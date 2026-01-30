Amts aggiornate le deviazioni dopo il maltempo | tornano regolari diverse linee

Amts ha annunciato che, dopo le recenti ordinanze del Comune di Catania, le deviazioni delle linee di trasporto pubblico sono state aggiornate. Da oggi, venerdì 30 gennaio, alcune linee tornano alla normale percorrenza, mentre altre ancora seguono percorsi alternativi a causa dei danni causati dal maltempo. La città riprende lentamente la sua routine, ma la situazione resta sotto controllo.

A partire da oggi, diverse linee tornano a effettuare il percorso regolare, mentre restano alcune modifiche limitate a specifici tratti Nel dettaglio, la linea 434 effettua il percorso regolare in andata; in direzione ritorno, dopo il torna indietro di viale Ulisse, transita da via Barraco, via del Rotolo e piazza Nettuno, per poi riprendere il percorso ordinario. La circolare 935 e la circolare 948 tornano a effettuare il percorso regolare.Per quanto riguarda la circolare 241, dopo il torna indietro di viale Ulisse, il servizio prosegue lungo via Barraco e via Alcide De Gasperi, per poi rientrare nel percorso consueto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Maltempo

Martedì 9 dicembre si svolge uno sciopero di 24 ore dei trasporti a Roma, con rischi di interruzioni per bus, metro e tram.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Catania, il racconto dell'assessore Coppolino vittima dei parcheggiatori abusivi: «Le minacce e la pretesa del denaro» Pomeriggio movimentato nel parcheggio Amts di piazza Borsellino sempre più frequentemente scenario di gravi fatti di cronaca Leggi l’artic - facebook.com facebook