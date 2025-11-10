Lavori del tram scattano nuove chiusure e deviazioni linee bus

Nuovo significativo piano di modifiche alla viabilità per la realizzazione della pirma livea del tram che interesserà diverse linee di autobus. A partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 10 novembre, scatta la chiusura in zona FieraRepubblica, mentre si registrano disagi notturni e diurni anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

