Lavori del tram scattano nuove chiusure e deviazioni linee bus

Bolognatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo significativo piano di modifiche alla viabilità per la realizzazione della pirma livea del tram che interesserà diverse linee di autobus. A partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 10 novembre, scatta la chiusura in zona FieraRepubblica, mentre si registrano disagi notturni e diurni anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

