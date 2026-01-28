Radio Zeta ad Amici | dal 27 gennaio in onda in rotazione gli inediti dei ragazzi di Amici

Da lunedì prossimo, Radio Zeta riprende a trasmettere in rotazione gli inediti dei ragazzi di Amici. Il programma Turbozeta, condotto da Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, torna con la musica degli allievi della scuola di Maria De Filippi. La radio porta avanti la sua programmazione con brani freschi e già disponibili per il pubblico.

Il programma Turbozeta, con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, é tornato insieme a tutti gli allievi cantanti della scuola di Maria De Filippi. A partire dal 27 gennaio sono in rotazione su Radio Zeta i cinque inediti dei ragazzi di Amici: Angie, Cate Lumina, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi. Gli ascoltatori potranno scegliere il loro brano preferito collegandosi a RTL 102.5 Play (sezione Special & Contest – https:play.rtl.itamici-25) La settimana successiva entreranno in rotazione altri cinque inediti: Elena D’Elia, Gard, Lorenzo Salvetti, Michele e Opi. I quattro brani che riceveranno più preferenze saranno trasmessi nuovamente su Radio Zeta per un’altra settimana, mentre quello che otterrà il maggior numero di voti entrerà ufficialmente in rotazione nella playlist di Radio Zeta a partire dal 17 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

Amici 25, le pagelle: Alessandra Celentano tra terrore e ispirazione (8), Nina Zilli chiama Maria 'Queen' (7), Garrison esagera (5)Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 25 grannaio del talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi ... libero.it

Gli inediti di Angie, Cate Lumina, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi sono in onda da oggi su Radio Zeta! Qual è il tuo preferito Faccelo sapere cliccando qui! play.rtl.it/amici-25/ (Hai tempo fino alle 17.00 del 02/02! ) Amici di Maria De Fil - facebook.com facebook

Radio Zeta torna in diretta dalla scuola di @AmiciUfficiale ! Domani, tra le 9 e le 11, #Turbozeta sarà in onda dal Centro Titanus Elios di Roma, con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, ma soprattutto tanti ospiti e altre sorprese! #Amici25 x.com