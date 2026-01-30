Amazon Prime nega ai giornalisti mainstream di vedere il docufilm ‘Melania’

Da metropolitanmagazine.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In America, durante la proiezione stampa del docufilm ‘Melania’, Amazon Prime ha impedito ai giornalisti di entrare. L’evento si è svolto nell’atrio del Trump Kennedy Center, dove la stampa mainstream si aspettava di vedere il film, ma le porte sono state chiuse. La decisione ha sorpreso molti, creando tensione tra i media e la piattaforma di streaming.

E’ successo in America, nell’atrio del Trump Kennedy Center. Amazon Prime avrebbe impedito alla stampa mainstream, in occasione della proiezione stampa del film Melania, di accedere alla primavisione. Il documentario sulla moglie del presidente Trump avrebbe dettagli e retroscena molto ostici, che Amazon Prime pare tutelarsi da rivelare immediatamente alle grandi testate americane. L’ingresso bloccato del Kennedy Center. Giovedì pomeriggio, nell’atrio del Trump Kennedy Center, i giornalisti hanno iniziato a pensare a quali giornalisti sarebbe stato consentito l’ingresso alla proiezione del film Melania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

amazon prime nega ai giornalisti mainstream di vedere il docufilm 8216melania8217

© Metropolitanmagazine.it - Amazon Prime nega ai giornalisti mainstream di vedere il docufilm ‘Melania’

Approfondimenti su Trump Kennedy Center

Melania Trump si prepara al flop: nessuno vuole vedere il suo docufilm

Melania Trump si avvia verso un nuovo fallimento al cinema.

Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa – Il video

Melania Trump si apre come mai prima d’ora in un docufilm Amazon, che rivela i venti giorni cruciali prima della rielezione di Donald Trump.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Trump Kennedy Center

Argomenti discussi: Alexa Plus è una manipolatrice? Ecco come la nuova AI nega l'evidenza dei fatti; Imetec lancia Adapto Advanced Maxi: il primo scaldasonno con Alexa; Bossetti rompe il silenzio in tv, nega il Dna su Yara e rivela bugie, richiesta ai genitori.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.