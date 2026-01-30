Amazon Prime nega ai giornalisti mainstream di vedere il docufilm ‘Melania’

In America, durante la proiezione stampa del docufilm ‘Melania’, Amazon Prime ha impedito ai giornalisti di entrare. L’evento si è svolto nell’atrio del Trump Kennedy Center, dove la stampa mainstream si aspettava di vedere il film, ma le porte sono state chiuse. La decisione ha sorpreso molti, creando tensione tra i media e la piattaforma di streaming.

E' successo in America, nell'atrio del Trump Kennedy Center. Amazon Prime avrebbe impedito alla stampa mainstream, in occasione della proiezione stampa del film Melania, di accedere alla primavisione. Il documentario sulla moglie del presidente Trump avrebbe dettagli e retroscena molto ostici, che Amazon Prime pare tutelarsi da rivelare immediatamente alle grandi testate americane. L'ingresso bloccato del Kennedy Center. Giovedì pomeriggio, nell'atrio del Trump Kennedy Center, i giornalisti hanno iniziato a pensare a quali giornalisti sarebbe stato consentito l'ingresso alla proiezione del film Melania.

