Picchiato a 11 anni col mestolo dal padre il giudice toglie i figli ai genitori dopo il video su TikTok | le vecchie segnalazioni ignorate

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha deciso di sospendere temporaneamente la responsabilità genitoriale di una coppia coinvolta in un episodio di violenza su un bambino di 11 anni. La decisione è arrivata dopo la diffusione di un video su TikTok che ha evidenziato precedenti segnalazioni ignorate. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei minori e sull’efficacia delle segnalazioni agli organi competenti.

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale per il padre e la madre dell' undicenne colpito con un cucchiaio di legno mentre l'uomo gli urlava contro: «Io sono il tuo padrone». La decisione è arrivata accogliendo le richieste della procuratrice per i minorenni Carla Santocono. I quattro figli della coppia, non più convivente, sono stati collocati presso i nonni materni. La loro idoneità come "genitori vicari" sarà ora valutata da un'équipe multidisciplinare. I maltrattamenti nei confronti dei figli. Al padre, 59 anni, la polizia aveva contestato i maltrattamenti aggravati, anche nei confronti delle tre figlie più piccole.

