Roma chiuso temporaneamente il Piper dopo strage di Crans-Montana i motivi | rischi nell' evacuazione e condizioni igieniche precarie

Roma, il Piper Club di via Tagliamento è stato temporaneamente chiuso e sottoposto a sequestro preventivo. La decisione è motivata da rischi legati all’evacuazione, condizioni igieniche non conformi, modifiche non autorizzate agli impianti e presenza di persone oltre la capienza consentita. La misura mira a garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica, in attesa di interventi e verifiche.

Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo per rischi nell'evacuazione, condizioni igieniche precarie, modifiche non autorizzate agli impianti e presenze oltre la capienza consentita Sono stati messi i sigilli al Piper Club, lo storico locale di via Tagliamento, nell'ambito dei controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana. Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio. Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone”

Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro in seguito agli eventi di Capodanno a Crans-Montana. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa delle difficoltà nell’evacuazione e del numero di persone presenti. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi collegati agli episodi recenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiuso il Piper a Roma per i controlli dopo Crans-Montana, struttura non a norma - La polizia ha chiuso il Piper di Roma temporaneamente per una serie di violazioni normative e sanitarie riscontrate durante alcuni controlli ... quifinanza.it

