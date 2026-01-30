AlUla Tour sprint perfetto di Malucelli | battuto Milan nella quarta tappa

Malucelli della XDS Astana ha vinto la quarta tappa dell’AlUla Tour. Il velocista romagnolo ha battuto il Milan nella frazione da Winter Park a Hegra, facendo segnare un successo importante. La classifica generale, però, resta saldamente nelle mani dello svizzero Voisard.

Il velocista romagnolo della XDS Astana firma un successo di peso nella frazione da Winter Park a Hegra, mentre la classifica generale resta nelle mani dello svizzero Voisard. La quarta tappa dell'AlUla Tour 2026 cambia protagonista. A imporsi sul traguardo di Hegra è Matteo Malucelli, che regala alla XDS Astana una vittoria prestigiosa dopo 173 chilometri di gara partiti da Winter Park. Il romagnolo, 32 anni, interpreta alla perfezione uno sprint tutt'altro che scontato. Rimasto a ruota di Jonathan Milan, vincitore delle prime due tappe, Malucelli sceglie il momento giusto per lanciare lo sprint decisivo, riuscendo a superare il friulano proprio negli ultimi metri.

Matteo Malucelli ha vinto la quarta tappa dell’AlUla Tour 2026, battendo in volata Jonathan Milan.

Yannis Voisard ha vinto la terza tappa dell’AlUla Tour 2026.

