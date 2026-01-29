Yannis Voisard ha vinto la terza tappa dell’AlUla Tour 2026. Il ciclista svizzero si è imposto in volata, arrivando primo a Bir Jaydah Mountain Wirkah dopo 142,1 chilometri da Winter Park. È un colpo importante per Voisard, che dimostra di essere in forma e pronto a lottare per la vittoria finale.

Yannis Voisard si aggiudica in volata la terza tappa dell’AlUla Tour 2026 da Winter Park a Bir Jaydah Mountain Wirkah, di 142,1 chilometri. Sull’arrivo in salita il corridore della Tudor Pro Cycling Team batte i compagni con cui aveva tentato l’azione nel finale, conquista il secondo successo della sua carriera e la testa della generale. Lo svizzero brucia allo sprint il portoghese Alfonso Eulalio della Bahrain Victorious e il colombiano Sergio Higuita della XDS Astana Team, il primo a lanciare la sua progressione. La giornata trionfale di Voisard si completa con il primato in classifica generale con quattro secondi sul lusitano e sei sul sudamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - AlUla Tour 2026, colpo doppio di Yannis Voisard nella terza tappa

Approfondimenti su AlUla Tour2026

La seconda tappa della Dakar 2026, la Maratona nel deserto tra Yanbu e Alula, si è conclusa con Sanders che ha conquistato la vittoria, confermando la presenza dominante di KTM.

Milan conquista anche la seconda tappa dell'AlUla Tour in Arabia Saudita.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su AlUla Tour2026

Argomenti discussi: Alula Tour, Jonathan Milan va a segno al primo colpo; AlUla Tour 2026: le maglie e i ritiri dopo la prima tappa; Tour Down Under 2026, colpo doppio per Jay Vine: Adoro questa maglia ed è incredibile vincere in una tappa così difficile; ALULA TOUR. FROM TODAY, FULL-SPEED CHALLENGES WITH MILAN TESTING HIS NEW SPRINT POSITION.

ALULA TOUR. VOISARD VINCE LA PRIMA TAPPA IN SALITAVittoria svizzera nella terza tappa dell’AlUla Tour, la Winter Park - Bir Jaydah Mountain Wirkah di 142,1 km, la prima con arrivo in salita: ad alzare le braccia al cielo è stato Yannis Voisard della ... tuttobiciweb.it

Evenepoel, esordio stagionale con vista Tour: Posso competere per il 2° posto. Per il primo, dipenderà da Tadej e JonasIl suo cambio di squadra durante l'estate è stato il colpo più importante del mercato. Remco Evenepoel inizia quest’oggi la stagione 2026 e la sua ... oasport.it

Uno-X Mobility rider Soren Waerenskjold declines the AlUla Tour for moral reasons, citing human rights concerns in Saudi Arabia. He’ll race Challenge Mallorca in Spain instead. Full story: x.com

Ineluttabile Milan! Quattro italiani nei primi cinque nella seconda tappa dell'AlUla Tour - facebook.com facebook