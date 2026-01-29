AlUla Tour 2026 colpo doppio di Yannis Voisard nella terza tappa
Yannis Voisard si aggiudica in volata la terza tappa dell’AlUla Tour 2026 da Winter Park a Bir Jaydah Mountain Wirkah, di 142,1 chilometri. Sull’arrivo in salita il corridore della Tudor Pro Cycling Team batte i compagni con cui aveva tentato l’azione nel finale, conquista il secondo successo della sua carriera e la testa della generale. Lo svizzero brucia allo sprint il portoghese Alfonso Eulalio della Bahrain Victorious e il colombiano Sergio Higuita della XDS Astana Team, il primo a lanciare la sua progressione. La giornata trionfale di Voisard si completa con il primato in classifica generale con quattro secondi sul lusitano e sei sul sudamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it
