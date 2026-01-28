AlUla Tour 2026 | Jonathan Milan domina anche la seconda volata Quattro italiani nei primi cinque

Jonathan Milan conferma il suo talento e vince anche la seconda tappa del AlUla Tour 2026, dominando la volata finale. La squadra Lidl-Trek ha preparato bene la corsa, permettendogli di partire in testa e di resistere agli attacchi degli avversari. Quattro italiani sono finiti nei primi cinque, dimostrando la buona forma del gruppo. La corsa continua a regalare sorprese e spettacolo lungo le strade dell’Arabia Saudita.

Due su due, senza quasi far fatica. La Lidl-Trek è eccellente nel preparargli la volata, poi con la sua potenza diventa irraggiungibile. Inizia con due successi il 2026 di Jonathan Milan che domina anche la seconda tappa all’AlUla Tour, trionfando sul traguardo di AlManshiyah Train Station. Ovviamente per lui resta la maglia di leader della classifica generale. Anche oggi non c’è stato grande spazio per le fughe, visto che il vento laterale ha costretto il plotone a stare sull’attenti (in un tratto si erano formati anche dei ventagli, poi la situazione si è stabilizzata). Da segnalare sul finale uno Jan Christen attivo per recuperare i 20” di penalità arrivati ieri dopo le due cadute ed il traino dell’ammiraglia: l’elvetico della UAE Emirates è andato a prendersi 3” di abbuono al traguardo volante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - AlUla Tour 2026: Jonathan Milan domina anche la seconda volata. Quattro italiani nei primi cinque Approfondimenti su AlUla Tour 2026 Milan, il 2026 inizia dall'AlUla tour. Ed è subito l'uomo da battere in volata Il 2026 a Milano si apre con l'AlUla Tour, una gara che coinvolge 119 corridori di sette team WorldTour. AlUla Tour 2026: Jonathan Milan timbra subito il cartellino alla prima uscita stagionale L’AlUla Tour 2026 ha preso il via con una prestazione di rilievo di Jonathan Milan. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su AlUla Tour 2026 Argomenti discussi: AlUla Tour 2026, Jonathan Milan parte con una vittoria! 3° Matteo Moschetti; L'AlUla Tour 2026 apre le corse del golfo: Jonathan Milan cerca le prime vittorie; Jonathan Milan, partenza col botto: è subito trionfo all’AlUla Tour 2026; AlUla Tour 2026: Jonathan Milan timbra subito il cartellino alla prima uscita stagionale. AlUla Tour 2026: Jonathan Milan domina anche la seconda volata. Quattro italiani nei primi cinqueDue su due, senza quasi far fatica. La Lidl-Trek è eccellente nel preparargli la volata, poi con la sua potenza diventa irraggiungibile. Inizia con due ... oasport.it ALULA TOUR, MILAN SUBITO A SEGNO NELLA PRIMA TAPPA. 2° FRETIN, 3° MOSCHETTIPer il friulano della Lidl-Trek, alla prima fatica della stagione, si tratta della 26? vittoria della carriera. tuttobiciweb.it #Ciclismo, primo centro stagione per Jonathan #Milan all'Alula Tour tuttobiciweb facebook ED ECCO IL TORO DI BUJA Il ciclismo azzurro festeggia subito: Jonathan Milan si aggiudica la prima tappa dell’AlUla Tour vincendo in volata su Fretin e Moschetti #Cycling #Milan #AlUlaTour x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.