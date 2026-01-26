Il 2026 a Milano si apre con l'AlUla Tour, una gara che coinvolge 119 corridori di sette team WorldTour. La competizione, che si svolge in cinque tappe, rappresenta un importante punto di partenza per la stagione ciclistica, con l’obiettivo di individuare il favorito e consolidare le strategie dei team. Un’occasione per osservare le prime sfide e le potenzialità dei protagonisti a livello internazionale.

Sotto il sole dell’Arabia Saudita e sullo sfondo delle meraviglie archeologiche di AlUla, scatta oggi la stagione di Jonathan Milan. Il friulano della Lidl-Trek, 25 anni, apre il 2026 nella sesta edizione dell’AlUla Tour e trova subito una tappa perfetta per capire come funziona la nuova posizione in bicicletta, molto più bassa in volata, nata dopo ore di test aerodinamici in galleria del vento con gli ingegneri della Trek. Appuntamento nel Camel Track della città, il circuito delle corse per i cammelli, 158 chilometri con finale al 2% dopo un passaggio anche nel deserto. Vincitore della maglia verde a punti al Tour 2025 (con due tappe), Milan tornerà a correre quest’anno il Giro d’Italia e punterà forte sulle classiche di primavera: Milano-Sanremo, Gand-Wevelgem (ora si chiama In Flanders Fields) e Parigi-Roubaix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, il 2026 inizia dall'AlUla tour. Ed è subito l'uomo da battere in volata

Approfondimenti su AlUla Tour

Ally Wollaston si conferma vincitrice del Tour Down Under femminile 2026, ottenendo la seconda vittoria in volata consecutiva.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su AlUla Tour

Argomenti discussi: AC Milan-Inter: in vendita i biglietti per la 28ª giornata di Serie A a San Siro; Roma-Milan: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Serie A, Ora in campo Verona-Udinese. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Hellas Verona-Udinese, la cronaca testuale; Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina in arrivo: tutto quello che c'è da sapere.

Milan, il 2026 inizia dall'AlUla tour. Ed è subito l'uomo da battere in volataMartedì il via con la prima di 5 tappe: partono 17 formazioni da 7 corridori, in totale 119 corridori, con sette team WorldTour ... gazzetta.it

La frecciata di Modric alla Roma e le parole di fuoco di Maignan: bufera Milan all'OlimpicoIl Milan è furioso per il rigore concesso alla Roma per fallo di mano di Bartesaghi su tiro di Celik. Inizia Modric con una frecciata alla squadra di Gasperini: Senza quel rigore non avrebbero mai se ... msn.com

46’ | Inizia il secondo tempo. Nel Milan lascia il campo Saelemaekers, entra Athekame #ASRoma #RomaMilan 0-0 x.com

1' Roma-Milan 0-0 Inizia Roma-Milan con una splendida coreografia dedicata a Antonio De Falchi. La prima palla sarà giallorossa FORZA RAGAZZI! #ASRoma #RomanewsEU #RomaMilan #bigmatch #SerieA - facebook.com facebook