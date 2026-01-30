La Procura dell’Aquila ha chiesto di archiviare l’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi. I due alpinisti di Santarcangelo di Romagna sono morti nel dicembre 2024 sul Gran Sasso, e al momento non ci sono responsabilità riconosciute. La richiesta di archiviazione arriva dopo un anno di indagini, che hanno escluso l’ipotesi di colpa o negligenza.

Rimini, 30 gennaio 2026 – La Procura dell’Aquila ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, alpinisti di Santarcangelo di Romagna, deceduti nel dicembre 2024 sul Gran Sasso. I due erano rimasti bloccati in quota a causa del maltempo, che aveva rallentato le operazioni di soccorso. Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: “È arrivato a casa stremato” L'esposto sui soccorsi e l'allerta meteo. Il procedimento era stato aperto dopo un esposto dei familiari, volto a chiarire se l’accesso in montagna fosse consentito in presenza dell’allerta meteo della Protezione civile e se la segnaletica fosse adeguata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione: "Nessuna responsabilità per la tragedia di Luca e Cristian"

