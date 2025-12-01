La tragedia di Luca e Cristian alpinisti morti sul Gran Sasso | Potevano salvarli soccorsi in ritardo

Rimini, 1 dicembre 2025 – Preghiere e ricordi per Cristian e Luca. Il 22 dicembre sarà passato un anno dalla tragedia sul Gran Sasso, dove persero la vita i due amici alpinisti di Santarcangelo, Cristian Gualdi e Luca Perazzini. E proprio la sera del 22 dicembre, alla chiesa di San Vito, si terrà la messa in ricordo dei due ragazzi. Non solo. Perché “dopo la messa ci sarà un momento dedicato a loro con racconti e testimonianze”, annuncia Marco Perazzini, fratello di Luca. Intanto prosegue l’indagine della Procura di Teramo sulla tragedia, avviata in seguito all’esposto presentato dalle famiglie (assistite dagli avvocati Francesca Giovannetti e Luca Greco). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Luca e Cristian, alpinisti morti sul Gran Sasso: “Potevano salvarli, soccorsi in ritardo”

