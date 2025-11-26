Alpinisti morti sul Gran Sasso | L’Aeronautica militare poteva salvare Luca e Cristian?

Rimini, 26 novembre 2025 – Una memoria depositata in Procura per chiarire cosa accadde il 22 dicembre 2024. A quasi un anno dalla tragedia del Gran Sasso, i familiari di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, tramite gli avvocati Francesca Giovanetti e Luca Greco, chiedono alla pm Laura Colica di verificare se l’intervento dei soccorsi sia stato realmente tempestivo e se, nelle prime ore dell’emergenza, qualcosa abbia potuto rallentare la macchina delle operazioni. In particolare i parenti degli alpinisti di Santarcangelo vorrebbero comprendere se l’Aeronautica Militare – dotata di elicotteri capaci di operare anche in condizioni meteo proibitive – sia stata interpellata, con quali tempi, e se in quella giornata vi fossero margini per tentare comunque un salvataggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alpinisti morti sul Gran Sasso: “L’Aeronautica militare poteva salvare Luca e Cristian?”

