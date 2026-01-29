Portogallo in ginocchio dopo la tempesta Kristin almeno 5 morti | colpita anche la Spagna

La tempesta Kristin ha colpito duramente il Portogallo causando almeno cinque morti e danni diffusi. Le chiamate di emergenza si susseguono da nord a sud, mentre circa 450mila persone restano senza corrente. Sono stati registrati incidenti in diverse zone e molte città sono rimaste isolate. La Spagna ha subito effetti simili, ma il Portogallo si trova adesso a fare i conti con le conseguenze di questa ondata di maltempo.

Ondata di maltempo in Portogallo, si contano vittime e danni. Incidenti da nord a sud e 450mila persone ancora al buio. La tempesta fa danni anche alla vicina Spagna Morte, danni e desolazione. E' questo l'attuale paesaggio che il Portogallo si ritrova a vivere dagli ultimi giorni a causa della tempesta Kristin che ha piegato il Paese causando almeno cinque decessi. Un bilancio vittime, in costante aggiornamento, che è stato reso noto dalle autorità portoghesi e confermato dall'Autorità Nazionale per la Protezione Civile (Anpec). Inoltre, E-redes, gestore della rete di distribuzione elettrica, riferisce che quasi 450mila utenti, localizzati principalmente nel centro del paese lusitano, sono ancora senza elettricità.

