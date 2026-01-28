L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha deciso di intervenire sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie. La decisione arriva dopo che sono emersi troppi casi in cui i bambini vengono tolti alle famiglie senza che ci siano motivi seri. Ora, il garante chiarisce che l’allontanamento può avvenire solo se ci sono situazioni di grave pericolo per i minorenni. L’obiettivo è evitare che si intervenga senza motivo e garantire che i bambini siano tutelati davvero solo quando è necessario.

L’ Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza prende posizione sugli allontanamenti dalle famiglie di bambini e ragazzi. E lo fa con un documento intitolato ‘ Prelevamento dei minori, facciamo il punto ‘ presentato a Roma dalla Garante Marina Terragni. ”I casi recenti, come quello della famiglia nel bosco, hanno riportato al centro dell’attenzione la questione dei prelevamenti di bambini. Allo stesso tempo all’Autorità arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nei quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per questo motivo ho pensato fosse necessario fare chiarezza, con riferimento a normative e sentenze che ci consentano un più chiaro orientamento in materia” afferma Terragni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garante per i diritti dei minori: l’allontanamento dalle famiglie solo in situazioni di grave pericolo

Approfondimenti su Garante Minori

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un documento di 18 punti per chiarire quando si può allontanare un minore dalla famiglia.

La Garante dei minori ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile allontanamento della madre dai figli nel contesto familiare nel bosco, sottolineando che tale decisione rappresenterebbe un trauma inaccettabile per i bambini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Garante Minori

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Nomina garante diritti infanzia e adolescenza; Una nuova ''stagione'' per il Garante Privacy?; Docente di sostegno confermato dalle famiglie, il Garante per le persone con disabilità difende la norma: Continuità didattica è diritto essenziale; Nomina garante diritti infanzia e adolescenza - Quotidiano La Voce.

Cecilia Costagliola nominata Garante dei diritti delle persone con disabilità del ComuneCon il decreto sindacale n. 1 del 22 gennaio 2026, il Sindaco dino Ambrosino ha ufficialmente nominato la sig.ra Cecilia Costagliola quale Garante dei diritti d ... ildispariquotidiano.it

Vitulazio, Garante per i diritti dei disabili: ok in Consiglio al regolamentoIl Comune di Vitulazio ha istituito il Garante per i diritti delle persone disabili, con lo scopo di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l’integrazione ... ilmattino.it

Celotti (Pd): "Sì al Garante dei diritti, ma servono fondi certi" - facebook.com facebook

Il garante regionale dei disabili richiama l’attenzione su discriminazioni e diritti, nel ricordo delle vittime dell’Olocausto x.com