Famiglia nel bosco il Garante Infanzia si schiera | Allontanamento dei minori solo in caso di grave pericolo

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un documento di 18 punti per chiarire quando si può allontanare un minore dalla famiglia. In poche parole, il Garante dice che si può intervenire solo in casi di grave pericolo per il bambino. La posizione arriva mentre aumentano i casi di allontanamenti e si cerca di evitare decisioni affrettate.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si è espressa, tramite un documento in 18 punti, sull'allontanamento dei minori dalle famiglie di origine. Facendo riferimento alla vicenda dei bambini cresciuti nel bosco di Chieti e portati in casa famiglia, il Garante ha sottolineato che "l'allontanamento va attuato solo in casi estremi".

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, sta per pubblicare un vademecum dedicato all'allontanamento dei minori dalle famiglie.

La Garante dei minori ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile allontanamento della madre dai figli nel contesto familiare nel bosco, sottolineando che tale decisione rappresenterebbe un trauma inaccettabile per i bambini.

