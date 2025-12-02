Accadde oggi | 2 dicembre Napoleone Bonaparte è incoronato imperatore di Francia

Successivamente divenne anche re d’Italia, con l’incoronazione del Duomo di Milano Napoleone Bonaparte si auto-incoronò imperatore di Francia nella cattedrale Notre-Dame di Parigi, restaurata per l’occasione, il 2 dicembre 1804. Il grande evento storico fu reso immortale dal meraviglioso dipinto del . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 2 dicembre, Napoleone Bonaparte è incoronato imperatore di Francia

Argomenti simili trattati di recente

ACCADDE OGGI Il 1° dicembre del 2008 a #Casalnuovo (NA) venne ucciso il commerciante di prodotti agricoli e mangimi 62enne Raffaele Manna. #Vittimainnocente della #criminalità Venne rapinato da un gruppo criminale di quattro persone. Raffaele reagì - facebook.com Vai su Facebook

Martedì 2 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: Santa Bibiana, 40 giorni più una settimana. Scrive trevisotoday.it

Almanacco | Martedì 2 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - All'uscita da una chiesa viene assassinato Leonardo Vitale, il pentito di mafia che aveva denunciato Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e Vito Ciancimino ma non era stato creduto: ricorren ... Secondo modenatoday.it

Oroscopo di oggi 2 dicembre 2025: le previsioni segno per segno - Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Come scrive modenatoday.it

Oroscopo 2 dicembre: la Vergine persuade, il Sagittario magnetizza, il Toro ritrova il centro - L'oroscopo di martedì 2 dicembre di Luca Nicolaj Vergine, persuasivo Oggi nel lavoro Venere ti aiuta a trovare delle modalità di persuasione particolarmente sottili ed ... Segnala ilmessaggero.it

Lunedì 1 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Sant’Eligio (Vescovo) Etimologia: Eligio, dal latino Eligius, significa “colui che è scelto”, in riferimento alla sua predestinazione alla santità. Segnala trevisotoday.it