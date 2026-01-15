Avellino il mistero di Antonio Crak | indagine su dichiarazioni discordanti nel processo per droga
A Avellino, si apre un'indagine sul caso di un imputato accusato di traffico di droga, coinvolto in dichiarazioni contrastanti riguardo a “Antonio Crak”. Durante il processo, l’uomo ha negato di conoscere il nome, apparso sul suo cellulare e associato a un presunto pusher. La vicenda evidenzia le discrepanze nelle testimonianze e apre un approfondimento sulla rete di rapporti legati allo specifico caso di traffico di cocaina.
AVELLINO – In aula davanti al Tribunale Collegiale di Avellino, un imputato accusato di traffico di cocaina ha negato di conoscere “Antonio Crak”, nome comparso sul suo cellulare e collegato a un presunto pusher. Il caso ha spinto la pm Cecilia De Angelis a richiedere l’invio degli atti alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Autovelox illegali, scomparso il perito chiave dell’indagine: giallo su Antonio Menegon
Leggi anche: Gintoneria, rischiano il processo 6 fiancheggiatori di Lacerenza: chiuse le indagini su droga e prostituzione
https://www.avellinozon.it/attualita/east-side-avellino-il-video-di-capodanno-accende-il-mistero-sul-2026-ritorno-in-grande-stile-per-la-storica-discoteca-o-semplicemente-un-augurio-per-il-nuovo-anno/ facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.