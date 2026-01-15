Avellino il mistero di Antonio Crak | indagine su dichiarazioni discordanti nel processo per droga

A Avellino, si apre un'indagine sul caso di un imputato accusato di traffico di droga, coinvolto in dichiarazioni contrastanti riguardo a “Antonio Crak”. Durante il processo, l’uomo ha negato di conoscere il nome, apparso sul suo cellulare e associato a un presunto pusher. La vicenda evidenzia le discrepanze nelle testimonianze e apre un approfondimento sulla rete di rapporti legati allo specifico caso di traffico di cocaina.

AVELLINO – In aula davanti al Tribunale Collegiale di Avellino, un imputato accusato di traffico di cocaina ha negato di conoscere “Antonio Crak”, nome comparso sul suo cellulare e collegato a un presunto pusher. Il caso ha spinto la pm Cecilia De Angelis a richiedere l’invio degli atti alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

