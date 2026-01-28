Napoli si muove sul mercato e ha già avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per il prestito di Alisson Santos. Il club azzurro punta a rinforzare l’attacco sulla fascia sinistra, dopo la partenza di Noa Lang verso il Galatasaray. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla trattativa.

Il Napoli continua la ricerca di nuovi giocatori da reclutare nel calciomercato invernale. Uno dei nomi fatti nelle ultime ore è quello di Alisson Santos, ala sinistra brasiliana classe 2002 dello Sporting Lisbona, che andrebbe a prendere il posto di Noa Lang, trasferitosi al Galatasaray. Napoli su Alisson Santos. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Continua la trattativa per Alisson Santos, esterno brasiliano dello Sporting Lisbona. La squadra di Aurelio De Laurentiis ha già l’ok del giocatore essendosi mossa in anticipo rispetto alle altre concorrenti. Gli azzurri contano dunque di superare la concorrenza proprio grazie al fatto di essersi mossa prima di tutte le altre squadre che hanno approcciato al giocatore in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, Alisson Santos ha detto sì: gli azzurri trattano ora con lo Sporting per il prestito del giocatore

Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte.

Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos.

