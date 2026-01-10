Meteo in Italia ondata di gelo | neve in arrivo allerta in 5 regioni Il meteorologo | Pochi precedenti in questo secolo

Da xml2.corriere.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ondata di gelo si sta diffondendo in Italia, con nevicate previste e allerte in cinque regioni. Secondo i meteorologi, si tratta di un evento raro in questo secolo, con temperature minime che raggiungeranno anche i -20°C dall'arco alpino alla Calabria. Il picco del freddo è atteso tra domenica e lunedì, mentre da metà settimana si prevede un peggioramento del maltempo.

Picco previsto tra domenica e lunedì, da metà settimana attesa l'ondata di maltempo. Minime «artiche» dall'arco alpino fino alla Calabria: nelle prossime ore il termometro scenderà anche a -20°». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

meteo in italia ondata di gelo neve in arrivo allerta in 5 regioni il meteorologo pochi precedenti in questo secolo

© Xml2.corriere.it - Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo»

Leggi anche: “Ondata di aria artica, allarme gelo”. Meteo Italia, la nuova allerta della Protezione civile: le regioni interessate

Leggi anche: Befana tra neve e gelo, allerta meteo in molte regioni d’Italia. Esonda l’Aniene a Roma: evacuati una mamma con due bimbi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meteo, inizio inverno con neve e freddo: le previsioni per gennaio 2026; Freddo pungente: ecco se e quanto durano queste Temperature gelide; Italia al gelo, il meteorologo: “Un inverno così non si vedeva da decenni. Ma il freddo sarà breve”; Freddo e neve, cosa sta succedendo in Italia? L'allarme per il gelo 'record'.

meteo italia ondata geloMeteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo» - Minime «artiche» dall'arco alpino fino alla Calabria: nelle prossime ore il termometro scenderà anche a - msn.com

meteo italia ondata geloSvolta meteo clamorosa: Ondata di GELO stile 1985, le CONSEGUENZE in Italia - Un gelo stile 1985 oggi avrebbe effetti devastanti: energia, trasporti, agricoltura e salute sotto stress. meteogiornale.it

meteo italia ondata geloMeteo: Quanto durerà ancora questa ondata di Gelo? - ONDATA DI GELO: PERCHÉ STA DURANDO COSÌ A LUNGO Negli ultimi giorni l’Italia è stata interessata da una fase meteorologica decisamente invernale, con ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.