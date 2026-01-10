Meteo in Italia ondata di gelo | neve in arrivo allerta in 5 regioni Il meteorologo | Pochi precedenti in questo secolo

Un'ondata di gelo si sta diffondendo in Italia, con nevicate previste e allerte in cinque regioni. Secondo i meteorologi, si tratta di un evento raro in questo secolo, con temperature minime che raggiungeranno anche i -20°C dall'arco alpino alla Calabria. Il picco del freddo è atteso tra domenica e lunedì, mentre da metà settimana si prevede un peggioramento del maltempo.

Svolta meteo clamorosa: Ondata di GELO stile 1985, le CONSEGUENZE in Italia - Un gelo stile 1985 oggi avrebbe effetti devastanti: energia, trasporti, agricoltura e salute sotto stress. meteogiornale.it

Meteo: Quanto durerà ancora questa ondata di Gelo? - ONDATA DI GELO: PERCHÉ STA DURANDO COSÌ A LUNGO Negli ultimi giorni l’Italia è stata interessata da una fase meteorologica decisamente invernale, con ... msn.com

Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo» x.com

Meteo: Venti forti scuotono l'Italia, le regioni colpite dalla fredda burrasca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.