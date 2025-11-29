Meteo in arrivo una nuova ondata di maltempo | ecco dove Le previsioni

La parentesi di freddo prevalentemente soleggiato sta per chiudersi lasciando spazio a una nuova e vasta depressione atlantica che porterà aria polare e precipitazioni che toccheranno, nel corso della settimana, gran parte delle nostre regioni. Il mese di dicembre inizia quindi nel segno della pioggia e, come spiegano i meteorologi de ilMeteo.it, resterà movimentato per tutti i giorni fino alla fine dell'anno. Guardando ai prossimi giorni, il maltempo che inizia con lunedì 1 dicembre resterà sull'Italia almeno fino al Ponte dell'Immacolata.

