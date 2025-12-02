Aids prevenire il virus | I nuovi dati preoccupano Non abbassate la guardia

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids che ricorre ogni anno l’1 dicembre, i componenti il tavolo di lavoro permanente di contrasto all’Aids, coordinato dal Comune di Ferrara, attraverso l’assessorato alle pari opportunità, condividono importanti risorse professionali ed economiche per promuovere una campagna di sensibilizzazione con i seguenti obiettivi principali: far conoscere il virus dell’Hiv e le modalità di trasmissione; informare sulla prevenzione dell’infezione per la tutela della propria salute e quella della collettività; contrastare lo stigma che l’Aids ancora suscita nella coscienza collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aids, prevenire il virus: "I nuovi dati preoccupano. Non abbassate la guardia"

