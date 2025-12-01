Caos influenza il virus anticipa i tempi e allarme dei medici | cosa fare

Per la prima volta da anni, la situazione rischia di degenerare soprattutto per i più piccoli che poi possono trasmettere agli adulti Ogni anno è sempre un problema legato all’ondata anomala legata all’arrivo del virus dell’influenza, ma di solito il periodo è sempre lo stesso, bene o male, ma secondo i medici, rispetto agli anni scorsi il virus arriverà in netto anticipo. Ora, senza stabilire i motivi e le cause, che possono essere molteplici, sarà necessario correre ai ripari. (Ansa Foto) Cityrumors.it Alcuni casi in effetti già ci sono ed è una piccola anomali anche perché, dai primi report della passata settimana, l’ondata dell’influenza sarebbe già arrivata e il problema è che si tratta di un mese vero in netto anticipo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Caos influenza, il virus anticipa i tempi e allarme dei medici: cosa fare

