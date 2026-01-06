Meteo Epifania maltempo in Campania | piogge diffuse e calo delle temperature

Per l’Epifania, la Campania si prepara a un’ondata di maltempo, con piogge diffuse e un calo delle temperature previsto nei prossimi giorni. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da precipitazioni persistenti e clima più freddo, influenzando le attività all’aperto e i programmi della giornata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le opportune precauzioni.

Meteo Epifania di maltempo in Campania: piogge diffuse il 6 gennaio e freddo in arrivo nei prossimi giorni. Giornata dell'Epifania all'insegna del maltempo in Campania. Secondo le previsioni meteo di oggi, martedì 6 gennaio 2026, la regione è interessata da piogge diffuse, inserite in un quadro più ampio di peggioramento che coinvolge gran parte del .

