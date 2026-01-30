Allarme lavoro | un lombardo su tre è over50 | I giovani ormai sono pochi e la formazione non è efficace

In Lombardia, un lavoratore su tre ha più di 50 anni. La situazione preoccupa, perché i giovani sono sempre meno e la formazione non basta a colmare il gap. L’età media dei lavoratori nel settore privato si avvicina ai 42 anni, quattro in più rispetto a otto anni fa. Le aziende faticano a trovare forze nuove, mentre i più anziani restano in pianta stabile. La questione diventa sempre più urgente, anche perché la forza lavoro si invecchia e le nuove generazioni non entrano abbastanza.

Milano, 30 gennaio 2026 – L’età media dei lavoratori impiegati nel privato sfiora i 42 anni, 4 in più rispetto al 2008. Dall’industria ai servizi, un lombardo su tre ha più di 50 anni: sono 1,2 milioni sui 3,7 totali, esclusi gli agricoli, secondo i dati Inps elaborati dall’Ufficio Studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre). “La presenza degli over 50 e degli over 55 sta crescendo in modo strutturale nelle economie avanzate; non è più una quota marginale” conferma Gemma Scalise, professoressa associata di sociologia economica all’Università di Milano-Bicocca. Quali sono le ragioni? “Da un lato c’è un chiaro andamento demografico: la popolazione in età attiva sta invecchiando, le generazioni più giovani sono numericamente più piccole e quelle più mature diventano centrali nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

