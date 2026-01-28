Allarme Usb | Pochi ispettori del lavoro
Allarme Usb sui controlli: pochi ispettori del lavoro in servizio. Con così tanti turisti in città, le verifiche risultano insufficienti. La paura è che durante le Olimpiadi si verifichino situazioni di lavoro nero, infortuni o condizioni di lavoro non dignitose, perché le forze di controllo sono troppo poche per tutelare i lavoratori e garantire la sicurezza.
Tantissimi turisti, pochissimi ispettori. Come sarà possibile in queste condizioni scongiurare l’eventualità che durante le settimane delle Olimpiadi invernali non vi siano lavoratori occupati in nero oppure a rischio sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni o, ancora, costretti a trascorrere i propri momenti di riposo in ambienti non adeguati o dignitosi? Il rischio esiste, eccome. Se chiedere è lecito e rispondere è cortesia, l’auspicio è che presto arrivino lumi a Francesco Beltrama, rappresentante provinciale dell’Usb, Unione sindacale di base la cui una missiva inviata a Mario Messineo, direttore dell’ Ispettorato territoriale del Lavoro di Como, Lecco e Sondrio recita nell’oggetto, espressamente, "richiesta chiarimenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Olimpiadi Invernali
Lavoro sicuro? Impossibile. L’allarme degli ispettori: “Siamo rimasti in 25 per tutta l’area metropolitana”
La crisi del lavoro investe Brescia e Bergamo, pochi laureati e fuga all’estero. Il grido d’allarme: “Manca personale formato in materie scientifiche”
Ultime notizie su Olimpiadi Invernali
Argomenti discussi: Allarme Usb: Pochi ispettori del lavoro.
Allarme Usb: Pochi ispettori del lavoroTantissimi turisti, pochissimi ispettori. Come sarà possibile in queste condizioni scongiurare l’eventualità che durante le settimane delle Olimpiadi invernali ... ilgiorno.it
ALLERTA SUPER ROSSA A CAGLIARI, ALLARME ANCHE NEGLI OSPEDALI- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e referente USB Sanità, Gianfranco Angioni, ha inviato oggi una richiesta urgente al Direttore Generale dell'ARNAS G. Brot - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.