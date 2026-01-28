Allarme Usb | Pochi ispettori del lavoro

Da ilgiorno.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme Usb sui controlli: pochi ispettori del lavoro in servizio. Con così tanti turisti in città, le verifiche risultano insufficienti. La paura è che durante le Olimpiadi si verifichino situazioni di lavoro nero, infortuni o condizioni di lavoro non dignitose, perché le forze di controllo sono troppo poche per tutelare i lavoratori e garantire la sicurezza.

Tantissimi turisti, pochissimi ispettori. Come sarà possibile in queste condizioni scongiurare l’eventualità che durante le settimane delle Olimpiadi invernali non vi siano lavoratori occupati in nero oppure a rischio sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni o, ancora, costretti a trascorrere i propri momenti di riposo in ambienti non adeguati o dignitosi? Il rischio esiste, eccome. Se chiedere è lecito e rispondere è cortesia, l’auspicio è che presto arrivino lumi a Francesco Beltrama, rappresentante provinciale dell’Usb, Unione sindacale di base la cui una missiva inviata a Mario Messineo, direttore dell’ Ispettorato territoriale del Lavoro di Como, Lecco e Sondrio recita nell’oggetto, espressamente, "richiesta chiarimenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

allarme usb pochi ispettori del lavoro

© Ilgiorno.it - Allarme Usb: "Pochi ispettori del lavoro"

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Lavoro sicuro? Impossibile. L’allarme degli ispettori: “Siamo rimasti in 25 per tutta l’area metropolitana”

La crisi del lavoro investe Brescia e Bergamo, pochi laureati e fuga all’estero. Il grido d’allarme: “Manca personale formato in materie scientifiche”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Allarme Usb: Pochi ispettori del lavoro.

allarme usb pochi ispettoriAllarme Usb: Pochi ispettori del lavoroTantissimi turisti, pochissimi ispettori. Come sarà possibile in queste condizioni scongiurare l’eventualità che durante le settimane delle Olimpiadi invernali ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.