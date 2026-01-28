Allarme Usb | Pochi ispettori del lavoro

Allarme Usb sui controlli: pochi ispettori del lavoro in servizio. Con così tanti turisti in città, le verifiche risultano insufficienti. La paura è che durante le Olimpiadi si verifichino situazioni di lavoro nero, infortuni o condizioni di lavoro non dignitose, perché le forze di controllo sono troppo poche per tutelare i lavoratori e garantire la sicurezza.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.